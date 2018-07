PRF atualiza autuações por beber e dirigir no fim do ano A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou no final da tarde desta quinta-feira, 02, o número de autuações de motoristas por direção sob o efeito de álcool nas festas de fim de ano. Entre 20 de dezembro e 1º de janeiro, foram lavrados 1.697 autos de infração desse tipo, uma redução de 19,2% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 2.101 ocorrências desse tipo.