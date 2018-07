PRF aumenta efetivo para coibir roubos na Régis

De acordo com o inspetor Ricardo de Paula, da 4ª Delegacia da PRF, o número real de ocorrências na Serra do Cafezal, onde se concentram os ataques, é muito maior do que apontam os registros e estatísticas oficiais. "Isto ocorre principalmente em razão da falta de comunicação destes crimes por parte das vítimas à Polícia Civil, ou porque o boletim de ocorrência é confeccionado em outro Estado, geralmente no destino da carga", informou. Os principais alvos, segundo ele, são os caminhões-baú, já que os bandidos têm preferência pelas grandes transportadoras que, geralmente, carregam carga ainda mais valiosa. Os itens mais visados são eletrônicos e roupas, mas os ladrões passaram a atacar também carros de passeio em busca de celulares, máquinas fotográficas e computadores portáteis.

Mapeamento realizado pela polícia mostra que os roubos acontecem principalmente na Serra do Cafezal, onde os marginais aproveitam-se dos enormes congestionamentos diários formados no afunilamento da pista, na passagem da pista dupla para a simples. Os ataques ocorrem também, em menor escala, na região de Barra do Turvo e em Cajati, onde os infratores necessitam de alguma interrupção na pista proporcionada pelos recorrentes acidentes, às vezes provocados com o uso de pedras ou despejo de óleo na pista.

De acordo com o inspetor, o mapeamento indicou como pontos mais vulneráveis o trecho entre o km 334 e o 337, no Distrito dos Barnabés, em Juquitiba, e os arredores do km 340, no Bairro do Engano, em Miracatu. Nestes locais, grupos com até vinte pessoas forçam a porta dos baús e saqueiam em poucos minutos seu conteúdo. A carga roubada é despejada nos matagais às margens da rodovia, onde fica escondida até que possa ser removida para um local seguro. "A grande dificuldade no combate a estes criminosos é que, na maioria, os assaltantes são crianças ou adolescentes. Muitos residem nas comunidades carentes e bairros às margens da rodovia, o que proporciona abrigo rápido após os roubos", disse. Segundo ele, as ações têm sido tratadas em conjunto com órgãos de segurança do Estado e com entidades de transportadores.