PRF: aumenta número de acidentes nas estradas de SP A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 130 acidentes, com cinco mortos e 56 feridos, nos 115 quilômetros de estradas que cortam o Estado de São Paulo durante a Operação Semana Santa, que aconteceu entre a 0h do de quinta-feira e 24h de ontem. Os números mostram que houve um aumento no número de acidentes se comparados com o mesmo período do ano passado. Na Operação Semana Santa de 2008, realizada entre os dias 20 e 23 de março, foram contabilizados 115 acidentes, com 57 feridos e quatro mortos.