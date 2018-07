PRF encontra corpos de família desaparecida desde 6ª

No Honda City, estavam o casal Levy Oliveira Nascimento e Gislaine Santos Mesquisa, e o filho, Ian Levy Nascimento. O último contato feito por eles foi realizado por Gislaine na sexta-feira, quando ligou para a mãe e disse que telefonaria de novo assim que chegasse ao Amazonas. Nascimento e Gislaine moravam em Manaus e deixaram na capital amazonense com familiares um bebê de 10 meses.

As buscas aos desaparecidos começaram ainda no fim de semana. De acordo com a PRF, a família esteve num posto de gasolina em Rorainópolis, no sul de Roraima, onde usou o cartão de crédito. O último registro que se tem é uma imagem do veículo entrando na reserva Waimiri-Atroari, na sexta-feira, às 15h17. A reserva vai do km 208 e ao 255 da BR-174. Nascimento era representante comercial em Boa Vista e Gislaine, funcionária pública.