PRF faz apreensão de armamento em rodovia de SP A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta sexta-feira (5) um caminhão com armas, munições, coletes a prova de balas e camisetas com emblemas de entidades públicas, em Vargem, São Paulo. Durante uma fiscalização, na altura do km 8 da Rodovia Fernão Dias, os policiais encontraram os objetos em um fundo falso no teto do caminhão.