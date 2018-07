PRF intercepta 40 mil maços de cigarro contrabandeado

A equipe abordou um veículo com placas de São Paulo, na altura do município de Ourinhos, interior de São Paulo. Conduzido por um homem de 31 anos, o veículo tinha um rapaz de 22 anos como passageiro e escoltava outros carros.

Alguns quilômetros à frente, os policiais localizaram outros dois veículos, um Fiat Fiorino, com placas de São José dos Campos, e um Ford Fiesta com placas de São Paulo. Eles transportavam cigarros importados ilegalmente.

Os motoristas desses dois veículos, um homem de 23 anos e outro de 33 anos, disseram que seguiam de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino à capital paulista. Eles disseram que não eram proprietários dos cigarros e nem dos carros que dirigiam. Todos foram presos por contrabando e encaminhados para a Polícia Federal de Marília.