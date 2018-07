PRF já prendeu 30 em ação contra roubo de carga Subiu para 30 o total de pessoas que já foram presas na manhã de hoje durante a operação Siga Bem, da Polícia Rodoviária Federal, deflagrada em seis Estados. Entre os presos estão empresários, despachantes, motoristas profissionais e agentes públicos. Segundo a PRF, após sete meses de investigação, foi descoberto o esquema da quadrilha. O bando roubava as carretas e caminhões e por meio de despachantes criava uma nova identidade para o veículo no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Depois colocavam o bem no seguro e voltavam a roubá-lo, lesando as seguradoras. Um mesmo veículo chegou a ser utilizado no esquema três vezes. Após o golpe do seguro, a quadrilha vendia o veículo no mercado paralelo por até metade do valor, desmanchava e vendia as peças ou enviava para a Bolívia. Até o momento, foi apreendida grande quantidade de certificados de licenciamento em branco, além de computadores, ferramentas para adulteração de chassis e cartões de crédito em branco. Cerca de 300 agentes da Polícia Rodoviária Federal de 14 Estados e do Distrito Federal estão cumprindo 61 mandados de busca e apreensão e outros 40 de prisão.