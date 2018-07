PRF: Justiça Federal veta bloqueios em estradas no País No fim da tarde desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que a Justiça Federal em Minas Gerais concedeu liminar determinando que os caminhoneiros não façam bloqueios nas rodovias, com multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. Na noite desta segunda-feira, 1, agentes seguiam para Betim, na Grande Belo Horizonte, para entregar o documento a representantes da categoria. Como foi expedida pela Justiça Federal, a liminar tem validade para todo o País.