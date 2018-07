PRF libera trânsito na BR-242, no estremo-oeste da BA

A decisão, assinada pelo juiz Jacques de Queiroz Ferreira, estabelece multa de R$ 100 mil por hora, por veículo parado, a ser pago pelo motorista - ou proprietário - que desobedecer à determinação. Depois de ler a decisão judicial, os agentes ficaram no local para auxiliar no escoamento dos cerca de mil veículos que estavam parados na região - o congestionamento chegou a 20 quilômetros, nos dois sentidos da pista. No sul do Estado, porém, os caminhoneiros seguem parados na BR-116, em Cândido Sales, perto da divisa com Minas. Apenas carros de passeio, ônibus, ambulâncias e caminhões com cargas vivas passam pelo bloqueio. Os manifestantes prometem manter o protesto até esta quinta-feira, 4.