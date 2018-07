PRF: mortes nas estradas do Rio caíram 30% no feriado A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou redução de 30% no número de mortos nas estradas fluminenses durante a Operação Corpus Christi 2009, em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a PRF, ao todo foram contabilizados 180 acidentes, com 75 feridos e sete mortos. Em 2008, dez pessoas morreram nas rodovias do Estado. Porém, com pistas mais liberadas e parte do feriado com tempo chuvoso, o número de ocorrências aumentou 46% em relação a 2008, quando foram registrados 123 acidentes.