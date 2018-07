PRF prende 20 em ação contra roubo de carga Ao menos 20 pessoas foram presas durante a operação Siga Bem, deflagrada por cerca de 300 agentes da Polícia Rodoviária Federal de 14 Estados e do Distrito Federal na manhã de hoje. Segundo a PRF, o objetivo da operação é desarticular uma quadrilha de roubo de veículos de carga que agia em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Os agentes vão cumprir 61 mandados de busca e apreensão e outros 40 de prisão, segundo a PRF. Entre os presos estão empresários, despachantes, motoristas profissionais e agentes públicos. De acordo com investigações do Ministério Público de Goiás, além de roubar os veículos, os bandidos os revendiam com documentação ''esquentada''.