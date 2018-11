PRF prende 5 militares por baderna em rodovia no Rio Cinco militares do Exército foram detidos hoje pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia BR-040, no Rio de Janeiro, acusados de atirar contra placas de trânsito. Além disso, de acordo com a corporação, o condutor do veículo dirigia embriagado e provocou diversas manobras arriscadas na estrada.