PRF prende dois homens que faziam arrastão na Dutra

O ônibus partiu do Terminal Menezes Cortes, no centro, por volta das 19h30, com os 46 lugares ocupados. Quatro passageiros perceberam a movimentação dos suspeitos e desceram antes do anúncio do assalto, na altura da rodoviária Novo Rio, a 6 km do terminal. Souza e Silva foram os últimos a embarcar e, segundo o motorista, um terceiro assaltante não conseguiu entrar porque o ônibus lotou.

De acordo com os passageiros, os criminosos foram violentos. Enquanto Souza, armado, ameaçava as pessoas, Silva, desarmado, recolhia os pertences. Por meio de denúncia anônima, três equipes da PRF montaram um cerco no posto de fiscalização que fica no KM 166, na Pavuna. Eles foram surpreendidos pelos policiais, mas não reagiram e se entregaram.

O caso foi registrado na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna). Os pertences dos 42 passageiros foram recuperados: R$ 1,5 mil em dinheiro, 27 joias, 26 celulares, 19 relógios, dois notebooks e um tablet. Os dois assaltantes são moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Souza é suspeito de ter cometido diversos assaltos a ônibus da mesma linha nos últimos meses e já foi autuado pela Lei Maria da Penha.