PRF prende homem que transportava animais em SP Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada de hoje, na altura do km 442 da Rodovia Régis Bittencourt, em Registro (SP). Ele estava dirigindo sem habilitação, com animais silvestres no bagageiro e aparentando estar bêbado.