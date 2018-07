PRF registra 95 mortes durante feriado em estradas Foram registradas nas rodovias federais 95 mortes e 1.243 feridos durante o feriado de Finados, entre sexta-feira (1) e domingo (4) em todo o País. Segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram contabilizados no período 2.071 acidentes. As colisões frontais foram os acidentes mais comuns nas estradas - matando 24 pessoas. As colisões transversais - com 13 vítimas - e capotamentos - com 12 - também estão entre os tipos de acidente que mais mataram.