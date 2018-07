PRF registra mais acidentes e mortes no carnaval em SP A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Carnaval 2009, que iniciou à 0h da sexta-feira e foi até as 24h de ontem. De acordo com o boletim, houve um aumento no número de acidentes, de mortos e de feridos, em comparação com o carnaval do ano passado. Em 2008, houve 173 acidentes, com 76 feridos e dois mortos. Já em 2009, o número de acidentes aumentou para 230, com 90 feridos e cinco mortos. Entretanto, a gravidade das ocorrências de trânsito ainda é menor que as do carnaval de 2007, em que houve 196 acidentes, com 126 feridos e 10 mortes. Apesar das campanhas de educação de trânsito realizadas pela PRF em empresas, escolas e faculdades, e da massiva divulgação na imprensa, a imprudência dos motoristas nesse feriado prolongado ainda foi marcante, segundo o balanço. No Estado de São Paulo, a PRF realizou 1.980 testes com o bafômetro e prendeu em flagrante 25 motoristas por embriaguez. Um dos motoristas estava com índice de álcool por litro de ar expelido mais de 10 vezes acima do que o permitido.