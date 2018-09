PRF-SC registra em estradas 25 acidentes com vítimas A Polícia Rodoviária em Santa Catarina (PRF-SC)registrou ontem 25 acidentes com vítimas, sendo que seis deles resultaram num total de 10 mortes. O número total de feridos chegou a 41. No pior dos acidentes, ocorrido às 15h30 no km 505 da BR-282, em Xanxerê, foram quatro pessoas mortas, todas ocupantes de um carro que bateu de frente com uma carreta.