PRF vai investigar engavetamento no Paraná Um acidente entre dois carros, duas motos e um caminhão deixou cinco pessoas mortas no km 616 da rodovia BR-376, no Paraná, sentido litoral catarinense. O engavetamento aconteceu às 6h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pode ter sido causado pela motorista do Palio, Gisleine Maruti, que viajava no sentido de Curitiba, que perdeu o controle de seu carro, invadiu a pista contrária e atingiu um veículo Corsa. No momento do acidente, o motorista do caminhão Vilson Mendes Ribeiro tentou desviar e atingiu duas motos.