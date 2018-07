PRF vai prender e multar quem bloquear estradas Além da abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar a prática de "lock-out" pelos líderes do movimento de paralisação das rodovias federais, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou que a Polícia Rodoviária Federal prenda e multe quem estiver bloqueando as vias. Segundo ele, 11 pessoas já foram detidas, com a consequente abertura de inquéritos.