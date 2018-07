Primárias de New Hampshire deixam Hillary e Romney sob pressão Os eleitores do Estado de New Hampshire se dirigiam às urnas nesta terça-feira para escolher os candidatos de ambos os partidos à Presidência dos Estados Unidos, com Hillary Clinton lutando para manter viva sua campanha, antes vista como amplamente favorita contra o agora embalado Barack Obama. Cinco dias depois de terminar num desapontador terceiro lugar em Iowa, a ex-primeira-dama aparece atrás Obama com uma desvantagem de dois dígitos em várias pesquisas locais. Ela prometeu, porém, que vai permanecer na corrida presidencial até a chamada "superterça", dia 5 de fevereiro, quando ocorrem 22 disputas estaduais. "Acho que o processo de indicação termina à meia-noite de 5 de fevereiro... espero fazer campanha em todo o país", disse, ao ser questionada por um repórter se ela precisava vencer em New Hampshire. Para Obama, que já venceu o caucus de Iowa, mais uma vitória consolidaria sua condição de novo favorito. "O povo norte-americano decidiu pela primeira vez em muito tempo que é hora de mudança na América", disse Obama em um comício na faculdade Dartmouth. Uma nova pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby mostrou que Obama ampliou sua vantagem sobre Hillary para 13 pontos percentuais (42-29 por cento). O ex-senador John Edwards aparece em terceiro, com 17 por cento. Entre os republicanos, o senador John McCain, do Arizona, lidera com 36 por cento, 9 pontos à frente do ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney. Mike Huckabee, ex-governador de Arkansas e vencedor do caucus republicano em Iowa, está em terceiro, com 10 por cento. A exemplo de Hillary entre os democratas, Romney está sob pressão após o segundo lugar em Iowa. Ele gastou muito esforço e recursos para vencer as primeiras disputas estaduais. Romney disse que a primária republicana de New Hampshire será muito disputada, e que ele continua com chances. "Os republicanos virão atrás de mim, os independentes virão atrás de mim, e vamos terminar ganhando esse negócio", declarou. PRIMEIROS VOTOS A pequena localidade de Dixville Notch realizou suas eleições primárias logo depois da meia-noite, como acontece habitualmente desde 1960. Numa sala cheia de câmeras, os poucos eleitores registrados foram à urna. Entre os democratas, houve dez votos: 7 para Obama, 2 para Edwards e 1 para o governador do Novo México, Bill Richardson. Entre os republicanos, sete votos: 4 para McCain, 2 para Romney e 1 para Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York. As autoridades prevêem um comparecimento recorde até o fechamento das urnas, às 23h (horário de Brasília). Os resultados devem sair rapidamente. Esta é a eleição presidencial mais imprevisível nos EUA nos últimos 50 anos, já que nem o presidente em exercício nem seu vice a disputam. A eleição geral ocorre em 4 de novembro. (Reportagem adicional de Ellen Wulfhorst, Jeff Mason, Mark Egan e Jason Szep, em New Hampshire)