Primatas são repatriados para evitar encontro com 'parentes' Um grupo de micos-leões-da-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas) vai sofrer um processo de "repatriação". Eles serão retirados de um bosque em Niterói (RJ) e soltos num trecho de Mata Atlântica no sudeste da Bahia. Inédita no Brasil, a operação vai evitar que esse grupo de primatas invada o habitat de outra espécie, originária daquela região: o mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia).