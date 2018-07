Primavera começa com dia ensolarado em São Paulo

A primavera começou às 12h44 desta segunda-feira, 22, e o dia deve ficar ensolarado, com poucas nuvens durante a manhã e a noite. Na capital paulista, a máxima deve atingir os 22ºC durante a tarde, com umidade relativa do ar em torno dos 47% e sem previsão de chuvas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Foto: Antonio Milena/AE Na USP, árvores já estão cheia de flores com a chegada da Primavera Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Na terça e na quarta-feira, a capital deve ter períodos de sol e o céu fica com muitas nuvens, o que dificulta a elevação das temperaturas. A máxima chega aos 21ºC na terça-feira e aos 22ºC na quarta. Um ciclone extratropical deixa o mar muito agitado no litoral paulista nos próximos dias. Primavera A primavera representa a transição entre o inverno e o verão. Durante a estação, é comum termos características das duas estações: alguns dias frios, outros mais quentes, alguns períodos secos e outros chuvoso. Quanto mais perto do verão, as pancadas de chuva de fim de tarde serão mais fortes e mais freqüentes. (Com informações de Alexandre Nascimento, da Climatempo)