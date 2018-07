Primavera começa com tempo nublado e chuvoso em SP A primavera começa às 18h18 de hoje e São Paulo terá tempo nublado e chuvoso, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A manhã começou com nebulosidade, formação de neblina e termômetros oscilando em torno dos 16ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia o tempo segue fechado com chuvas fracas e chuviscos, o que mantém a sensação de frio com máximas inferiores a 22ºC.