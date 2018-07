Primavera deve ter temperaturas de 15°C a 26°C

Esse aumento na temperatura e no volume de chuva é normal durante a primavera, por se tratar de uma fase de transição entre a estação seca (inverno) e a quente e úmida (verão). No entanto, o calor e as precipitações devem ser acentuados principalmente pelo fenômeno El Niño e pela chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas) - uma faixa de nuvem que vai da Amazônia ao Sudeste do País.

O El Niño já está em atividade no Pacífico, de acordo com o meteorologista do grupo de previsão climática do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) José Fernando Pesquero. "Tivemos um inverno bem úmido neste ano e essa umidade deve juntar-se ao aquecimento das águas do (Oceano) Pacífico, o que pode provocar aumento no volume de chuva e aumento na temperatura", explica Pesquero. O volume médio de chuva em outubro varia entre 100 e 154 milímetros.

É a partir do próximo mês que a temperatura começará a aumentar, segundo as simulações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com base na influência do El Niño e da Zcas e também pelo maior período de sol durante o dia. Esse fenômeno deve ser sentido sobretudo no nordeste do Estado de São Paulo. Mas, durante a noite e a madrugada, as temperaturas devem ficar mais amenas.

SECA NO NORDESTE

Hoje, uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil e junto das áreas de instabilidade espalha muitas nuvens carregadas sobre o centro-sul do País. Só não chove no sul e centro gaúcho. Nas demais áreas do Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, haverá muitas pancadas de chuva e risco de temporal. O ar quente e seco só deixa o tempo ensolarado e firme no sertão, no interior da Bahia, no Ceará, no Piauí e no Maranhão - e a seca no Nordeste já preocupa especialistas.