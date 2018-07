Primavera dos Museus para todas as idades Neste sábado, das 10 às 22 horas, o Museu Brasileiro da Escultura (MuBE) sedia a 3ª Primavera dos Museus. Com o tema Museus e Direitos Humanos, a abertura contará com uma palestra no auditório Pedro Piva sobre o reconhecimento da cultura como um direito humano. Entre as atrações, todas gratuitas, haverá oficinas de aquarela para crianças, aula de percussão, debate sobre as obras do museu - de exposições e do acervo permanente - e exibição de dois filmes franceses sobre dança, em comemoração ao Ano da França no Brasil. O MuBE fica na Rua Alemanha, 221, Jardim Europa. Mais informações pelo tel. 2594-2601.