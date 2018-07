Primavera em SP pode ter mais chuva graças ao El Niño

Segundo o instituto, nos próximos meses persistem as condições de grande variabilidade temporal e espacial. Assim, além dos eventos associados à passagem de frentes frias, iniciam-se também as pancadas de chuva no final de tarde ou noite, devido ao aumento gradual do calor e da umidade, sobretudo a partir do meio da primavera. Muitos desses eventos podem causar temporais, com raios, rajadas de vento e eventuais quedas de granizo.

Com relação às temperaturas, o Inmet informa que a tendência é de que a estação tenha médias em torno do padrão climatológico, ficando um pouco acima do normal especialmente no nordeste do estado, ainda que com forte variabilidade. Até o final de outubro, as noites e madrugadas ainda apresentam significativo resfriamento. Durante o dia, o maior período de sol ajuda a elevar bastante as temperaturas (exceto nos casos onde há atuação de frentes frias ou presença de massas polares, especialmente no sul e leste do estado).