Prime Day oferece ofertas incríveis em todas as categorias; veja opções

Desta segunda (21) até as 23h59 de terça (22), você precisa correr para o site da Amazon e conferir a quantidade enorme de ofertas por lá. Durante esta segunda edição do Prime Day no Brasil, os assinantes da Amazon Prime (R$ 9,90 por mês, com 30 dias de teste grátis) podem economizar muito em produtos de todas as categorias. Tem roupas, jogos, brinquedos, Kindle, Alexa, artigos de decoração, itens esportivos e muito mais.

Clique aqui para acessar a página com todas as ofertas do Prime Day, e, abaixo, veja as possibilidades de descontos em cada categoria.

Informática, eletônicos e papelaria

Computadores & Informática: Até 30% de desconto em marcas como Logitech, Sandisk, Dell e PC Yes

Eletrônicos: Até 30% de desconto em JBL, Philips, ASUS, Intelbras e Multilaser

Papelaria: Até 30% de desconto em marcas como Faber-Castell, Post-it, Stabilo e CIS

Casa e cozinha

Casa: Até 30% de desconto em itens para casa de marcas como Flash Limp, Santista, Singer e Buddemeyer

Cozinha: Até 40% de desconto em artigos para cozinha da Oster, Britânia, Brinox e Mondial

Casa inteligente, ferramentas e jardim

Casa Inteligente: Até 30% de desconto em itens para deixar a sua casa inteligente de marcas como Positivo, I2go, Elgin e Elsys

Ferramentas e Construção: Até 50% de desconto em itens de marcas como Black+Decker, Docol, Bosch e Tramontina

Oficina Mecânica e Automotivo: Até 30% de desconto em artigos automotivos em marcas como Bosch, Pro Tork e 3M

Jardim e Piscina: Até 30% de desconto em WAP, Tramontina, Mor e Karcher

Entretenimento

Brinquedos e Jogos: Lego, Mattel, Galápagos Jogos, Hasbro, além de outras marcas com até 30% de desconto

Videogames: Até 20% de desconto em consoles, acessórios e jogos, de marcas como PlayStation, Xbox e Nintendo

Esportes: Vollo Sports, CURTLO, Polimet, Victorinox e outras marcas com artigos de esportes e lazer estão com descontos de até 20%

Música: CDs e Vinis de diferentes ritmos musicais com descontos de até 40%

DVDs e Blu-ray: Economize até 30% em diversos títulos em DVD e Blu-ray

Instrumentos Musicais: Economize até 30% em instrumentos e acessórios de marcas como Blue, Tonante e Audio-Technica

Moda

Moda: Até 40% de desconto em roupas, calçados, mochilas, malas e acessórios de grandes marcas como Samsonite, Champion, Reserva, Zorba, Tip Top e Colcci

Bens de consumo

Beleza: Produtos com desconto de até 30%, incluindo L'Óreal Paris, Lola, OralB e Cetaphil

Cuidados Pessoais e com a Casa: Economize até 30% em marcas como Downy, Lysol, Pompom e Clear

Alimentos e Bebidas: Até 35% de desconto em marcas como Tanqueray, Absolut, Nestlé e Baggio

Bebês: Chicco, Safety 1st, Fisher Price, Bright Starts, entre outras marcas de bebês terão até 30% de desconto

Pet Shop: até 35% de desconto em brinquedos, alimentação e higiene para pet, incluindo as marcas Hills, Pipicat, Furacão Pet e Blue Premium.

