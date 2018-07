Primeira audiência pública sobre ferrovias será na próxima semana O presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo, anunciou para a semana que vem a primeira audiência pública para o edital do trecho que liga o porto de Vila do Conde (PA) a Açailândia (MA), que servirá de modelo para os demais editais do plano de expansão ferroviária no país.