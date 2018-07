Primeira dama de SP sai pela Acadêmicos do Tucuruvi A primeira dama da cidade de São Paulo, Ana Estela Haddad, vai desfilar pela Acadêmicos do Tucuruvi, que entra em instantes na avenida. Ana Estela topou participar do desfile ao ser convidada pela escola, pois "se encantou com o tema", que fala sobre imaginário infantil e problemas infantis.