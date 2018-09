Primeira-dama do Iraque escapa ilesa de ataque a bomba

A primeira-dama do Iraque escapou ilesa de um ataque a bomba, neste domingo, segundo informações divulgadas pelo gabinete do presidente Jalal Talabani. Hiro Ibrahim Ahmed estava viajando em um comboio a caminho do Teatro Nacional, em Bagdá, quando os veículos foram atingidos pelos explosivos. Quatro de seus seguranças ficaram feridos. O ataque aconteceu no distrito de Karrada por onde o comboio passava. Ainda não foi confirmado se o ataque teve a primeira-dama como alvo. Na manhã deste domingo, militares americanos divulgaram que quatro soldados morreram na província sunita de Anbar, no oeste do país, quando o veículo em que estavam foi atingido por uma bomba. A polícia iraquiana também confirmou a morte de uma jornalista iraquiana nesta manhã durante um ataque na cidade de Mosul. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.