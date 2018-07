Primeira edição do Estadão Noite do ano traz 'expectativas para 2015'

A primeiro edição do Estadão Noite do ano traz oito análises sobre os assuntos que devem continuar chamando atenção da sociedade em 2015.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora da Unifesp e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'A União Europeia', analisa a agenda europeia para este ano, listando os principais problemas com os quais a UE deverá se deparar.

Fernando Filgueiras, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, é otimista ao avaliar a transformação da sociedade brasileira em relação à corrupção nos últimos anos.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão, tenta delinear as próximas ações dos Estados Unidos especialmente em relação ao Oriente Médio.

O economista e advogado José Matias-Pereira, doutor em Ciência Política e professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, discorre sobre caminhos do segundo mandato de Dilma.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, escreve uma 'retrospectiva do que aconteceu na economia no ano que está começando' como uma mensagem de crença renovada na capacidade de enfrentar desafios.

Marcelo Vigliar, advogado do escritório Lucon, ressalta os limites da punição para os casos denunciados no âmbito da Operação Lava Jato.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, faz suas apostas para o ano com uma visão pessimista da economia a partir da atitude que a presidente Dilma teria tomado sobre possíveis mudanças no cálculo do salário mínimo.

Para completar a edição, Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, destaca as dificuldades de colocarmos em prática uma agenda positiva e propositiva no Brasil.

