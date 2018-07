Primeira fábrica de seda será tombada em Sorocaba-SP O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Sorocaba aprovou o tombamento do casarão que sediou a primeira indústria de fiação de seda do Estado de São Paulo. O prédio, conhecido como Chácara Amarela, data de 1851 e conserva técnicas construtivas do período imperial. A fábrica funcionou quatro décadas antes da chegada das grandes tecelagens que tornaram Sorocaba conhecida como a capital têxtil do Estado. O casarão foi construído por Francisco de Paula Oliveira e Abreu com a ajuda de escravos num terreno próximo do Rio Sorocaba, adquirido em 1849. A seda produzida, embora por apenas dois anos, ganhou fama pela qualidade. Abreu também fabricou os teares de madeira usados para fiar a seda. Apesar de alterações no entorno, o casarão está intocado e preserva parte da senzala. Um levantamento feito na década de 90 sobre o patrimônio histórico da cidade não incluiu a Chácara Amarela porque se acreditava que o casarão tinha sido demolido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.