Primeira fase da Fuvest é domingo com 138 mil inscritos A Fuvest divulgou ontem os locais de prova da primeira fase do vestibular, que ocorrerá no domingo. São 119 endereços, 50 na capital paulista e 69 no interior do Estado e na região metropolitana de São Paulo. A lista está disponível no site da fundação Fuvest. Mais de 138 mil vestibulandos estão inscritos no exame. Os portões serão abertos às 12h30 e fechados às 13 horas. Não será admitido o ingresso de retardatários. Os candidatos terão cinco horas para responder 90 questões sobre o conjunto das disciplinas básicas do ensino médio: Português, Matemática, História, Física, Geografia, Química, Biologia e Inglês. Na média, para cada questão, o vestibulando disporá de 3min20s. O candidato só poderá sair do local da prova depois das 16 horas. A TV Estadão vai transmitir no domingo, ao vivo, a partir das 18 horas, a correção das questões da Fuvest, realizada por professores do curso Objetivo, que discutirão a prova. Para acompanhar a resolução, basta acessar . Os internautas também poderão enviar dúvidas, comentários e sugestões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.