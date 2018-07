Primeira fase do vestibular da Unesp tem 8% de abstenção

A Vunesp, fundação que organiza o processo seletivo da Universidade Estadual Paulista (Unesp), registrou 8% de abstenção na primeira fase de seu vestibular. Dos 91.852 inscritos, 7.373 faltaram. O exame foi realizado ontem em 30 cidades paulistas e quatro capitais de outros Estados.

Para a professora do Objetivo Vera Lúcia Antunes, a prova teve questões bem elaboradas, com destaque para os testes de biologia. "A banca foi criativa. Elaborou questões inovadoras para perguntar conceitos simples", avaliou.

A crítica recaiu sobre os testes de química. "Lamentamos a pobreza na abordagem de química orgânica. A banca poderia explorar o conteúdo de maneira mais criativa e contextualizada. Assim como no ano passado, foi uma prova mecânica", aponta Eduardo Leão, do Cursinho da Poli. "É um vestibular de excelência e a banca deveria rever a parte de química."

Para o coordenador geral do Anglo, Luiz Ricardo Arruda, química foi a única matéria que destoou do resto do exame que, segundo ele, teve nível de dificuldade mediano.

Concorrência. Os candidatos responderam a 90 questões de múltipla escolha sobre Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

A segunda fase será nos dias 18 e 19 de dezembro, quando os alunos classificados farão questões dissertativas. No primeiro dia caem 24 perguntas sobre Ciências Humanas e Ciências da Natureza e, no segundo, 12 questões de Linguagens e Códigos e a redação.

A universidade oferece 6.629 vagas em 156 opções de curso.

Com 170,9 candidatos por vaga, o curso de Medicina é o mais disputado. A procura subiu 32,6% em relação a 2010 - um aumento de mais de 3,4 mil candidatos. O segundo curso mais concorrido é o de Direito, com 59,3 candidatos na disputa por cada uma das vagas.