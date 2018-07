Primeira onda de frio do ano chega ao RS A primeira onda de frio do ano chegou ao Rio Grande do Sul na madrugada desta quarta-feira. A temperatura mínima verificada no Estado ocorreu em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, e chegou a 1,8 grau, marca recorde para o mês de março desde os primeiros registros feitos na cidade, em 1948. A máxima do dia foi de 24,5 graus em Torres, no litoral, à tarde. Em Porto Alegre, a temperatura oscilou entre 11,2 graus e 21,4 graus.