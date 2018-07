Primeira onda de frio do ano chega ao Sul do País

A primeira onda de frio do ano é provocada pela chegada de uma massa de ar polar seco ao Sul do País. Os moradores do sul do Rio Grande do Sul já sentiram a mudança na madrugada deste sábado, quando a temperatura mínima caiu para menos de dez graus. Em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, os termômetros marcaram 7,1 graus.

A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica que os próximos dias serão parcialmente nublados, com madrugadas frias e tardes amenas. Antes de amanhecer, a temperatura tende a cair para até 1 grau neste domingo, 3 graus na segunda-feira, 5 graus na terça-feira e 6 graus na quarta-feira. À tarde, no entanto, pode subir até para 23 graus de domingo a terça-feira e 27 graus na quarta-feira, graças ao aquecimento solar.