Imagine. O romancista José de Alencar teria sido professor de Iracema. Com ele, a filha de Araquém aprende o abc da língua portuguesa e rudimentos da religião católica. Lê algum Camões e se enfronha numa visão de comunidade e de história tomada à velha Europa. Em algum esconderijo do dia a dia, ela guarda a língua tupi-guarani e suas expressões, que traduzem o amor e o temor dos tabajaras por Tupã. Incentivada, Iracema toma da pena e escreve em português suas aventuras e as desventuras do povo tabajara frente aos inimigos potiguaras. Detém-se na análise da paixão por Martim e na descrição da cena em que, sacerdotisa, perde a virgindade. Como o seu filho, o romance se chama Moacir, que em tupi-guarani significa "filho do sofrimento". Imagine. O romance teria sido escrito na primeira pessoa do singular por uma indígena letrada.

Imagine. Incentivada a narrar sua experiência, Iracema teria de passar as palavras e expressões da língua-mãe para a língua do professor. Busca as equivalências, em que mestre Alencar se mostrou perito. O professor lhe diz que a tarefa não é simples e é séria. As duas línguas carreiam modos de agir e de pensar diversos e antagônicos. A transcrição da experiência tabajara em língua neolatina não se confunde com a tradução do alemão para o português. Neste caso, a translação da língua-fonte para a língua-alvo tem um fundo comum greco-latino e judaico-cristão. Iracema parte do zero ocidental para criar o híbrido da língua europeia falada no Brasil. Vale-se da Arte da Gramática da Língua mais Usada na Costa do Brasil (1595), de outro José, o de Anchieta.

A imaginação do leitor brasileiro para aqui. Só serve para acordar nosso remorso histórico. O processo de independência das colônias latino-americanas seguiu o modelo bolivariano, oitocentista, de que seria último defensor o argelino Albert Camus em O Primeiro Homem (Nova Fronteira, 2005), livro póstumo, recheado de ideias políticas obsoletas. No século 19, a condução das nações livres americanas foi entregue aos brancos aportuguesados e cristãos. Vale dizer: nossa literatura de cunho nacionalista seria escrita por intelectuais como José de Alencar ou Gonçalves Dias.

Fechada a janela da imaginação brasileira, abre-se a porta da leitura pelas páginas da coleção de ensaios autobiográficos do romancista nigeriano Chinua Achebe, intitulada The Education of a British-protected Child (Anchor Books, 2010). Dele conhecemos em português apenas o primeiro romance, O Mundo se Despedaça (Companhia das Letras, 2009).

Nascido em Ogidi, de descendência ibo, só em 2008, ano em que se comemorou o cinquentenário do romance acima referido, é que Achebe decide reunir em livro seus ensaios. Serviriam "para iluminar o que une sua arte à sua vida". Um convite da Biblioteca do Congresso, em Washington, consolida o desejo. O título da palestra dá nome ao livro. Este seria pessoal e eclético e, por motivos que explica, não será fonte de informações históricas e eruditas sobre a cultura tradicional ibo. Longe dele a pretensão de ser um scholar africano. Em 1953, depois de se diplomar pelo University College, em Ibadan, onde é contemporâneo do Nobel Wole Soyinka, Chinua tenta a matrícula na Universidade Cambridge, na Inglaterra. Não é aceito. Três anos depois, de posse do passaporte que o declara "British protected people", vai estudar na Escola preparatória da BBC, em Londres. Em 1960, quando se reconhece a independência da Nigéria, perde o estatuto de "protegido" para receber o de cidadão. Passa a ser o primeiro dirigente (controller) da Nigerian Broadcast Corporation. Perderá o posto quando a intolerância das armas nacionais passará a falar mais alto que a caneta.

Impossibilitado de enumerar e comentar os mil e um detalhes da vida comunitária, familiar e política do escritor ibo, detenho-me em um dos traços salientes da sua escrita ensaística: a busca de equivalências entre a língua ibo e a inglesa, entre modos de agir e de pensar conflitantes. Achebe evita o discurso-feito sobre o colonialismo britânico na África por evocar, na abertura da palestra proferida na Biblioteca do Congresso, uma canção de ninar em que seu povo valoriza o "lugar do meio", em detrimento do que vem atrás e do que vem à frente. É por uma escrita sobre o presente enquanto presente, escrita desdramatizada (undramatic) e desespetacularizada (unspetacular), que Achebe se adentra pelo notável manancial do saber ibo que retém e pela língua do colonizador, em que se formou e expressa sua identidade.

O "lugar do meio" é o modo como o povo ibo evita a altissonante ameaça do Caminho único, da única Verdade e da única Vida. É "a casa da dúvida e da indecisão, do faz-de-conta e do jogo, do imprevisível e da ironia". O modelo bolivariano de independência incentivou o jogo linguístico de Alencar, mas exigia a seriedade institucional de europeizado. Em Achebe, os passos mais engenhosos dos ensaios repousam em equivalências linguísticas desafinadas. Pela surpresa, a galhofa e o riso, elas ensinam o ex-colono a escrever em inglês e a sobre/viver. A devastação colonizadora britânica, diz ele, não é matéria para humor, mas é surpreendente o modo como os despossuídos transformam o vácuo do poder em boas narrativas e riso.

Graças à sensibilidade artística de um professor de matemática, a primeira geração de romancistas ibos teve acesso à literatura ocidental. Três vezes por semana o professor retirava os olhos das crianças dos manuais escolares britânicos para conduzi-los à leitura dos clássicos da ficção inglesa. Construía o alicerce em que se apoiariam os futuros ficcionistas nigerianos, de descendência ibo ou ioruba. Tomam posse da língua do colonizador europeu e se exprimem na primeira pessoa do singular. Comenta Achebe: os romances que líamos não falavam de nós, ou de pessoas semelhantes a nós, mas se apresentavam como histórias fascinantes. Chegaria o dia, acrescenta, em que ele se sentiria suficientemente maduro para ler nas entrelinhas e fazer perguntas.