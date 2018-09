Primeira UPP da ZN do Rio será inaugurada 2ª feira A primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da zona norte do Rio, localizada no Morro do Borel, na Tijuca, vai ser inaugurada na próxima segunda-feira, 7, e irá beneficiar cerca de 20 mil moradores das favelas da região. A ocupação policial do morro, para a instalação de uma nova UPP, começou no dia 28 de abril de 2010 e vai contar com cerca de 500 policiais militares vindos da última turma de formandos da Corporação e será comandada pelo Capitão Amaral.