Primeira vez Agora Jennifer Lopez vem ao Brasil para cantar. Depois de uma passagem bem-sucedida pelo carnaval carioca, atraindo flashes e atenção para um camarote particular na Sapucaí, a cantora norte-americana volta como principal atração do segundo Pop Music Festival, amanhã (23) no Anhembi. E não vem só: a musa latina traz toda a parafernália de sua turnê para mostrar sucessos como 'Love Don't Cost a Thing', 'Jenny From The Block', 'All I Have' e 'On The Floor'.