Primeiro a pisar no polo sul critica Proantar

Em 1962 ele publicou oito artigos no jornal contando sua experiência. Pouco mais de 20 anos depois, ele também estava lá quando o Brasil fincava sua presença na Antártida hasteando a bandeira verde e amarela na Ilha Rei George, na inauguração da Estação Comandante Ferraz.

"Foi a maior emoção da minha vida ver nossa bandeira subindo. Deu para chorar. A gente se sentia como soldados, mobilizados em benefício do País", lembra. Por 12 vezes ele viajou para lá, ajudando em experimentos do grupo de Alberto Setzer, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que mediam as condições meteorológicas da Antártida e a relação disso com o clima no Brasil. Desde 2000, quando se aposentou da USP, não pisou mais no solo congelado, mas segue acompanhando tudo a distância e pelo filho, também pesquisador no continente.

Avaliando as leituras da estação polonesa (a 10 km de distância) e da chilena (30 km), soube ontem que havia muito vento e o ar estava seco. Mas em Ferraz mesmo não tinha como saber, porque o posto brasileiro de coleta desses dados não estava fazendo sua transmissão via satélite. Essa é umas das críticas de Villela à forma como o Programa Antártico Brasileiro (Proantar) vem sendo conduzido.

"Por 25 anos o pessoal do Inpe prestou um excelente serviço de observações meteorológicas no local. No ano passado a Marinha assumiu as observações, mas do ponto de vista científico elas não são satisfatórias", queixa-se.

Para ele, a situação do Proantar já estava complicada antes do acidente. "A distribuição de verba era muito irregular, ano tinha, ano não tinha. Isso acaba prejudicando as pesquisas", diz. "Mas agora é hora de reestruturar o programa."

Vilela diz, porém, que as relações entre civis e militares sempre foram muito boas. "O Santinho (sargento Roberto Lopes dos Santos, morto na explosão) era muito querido. Também a questão dos incêndios era levada muito a sério, todo mundo participava dos treinamentos. A Marinha sabe bem que esse é um problema delicado naquelas condições", diz o pesquisador.