Primeiro candidato negro, Obama relembrará Martin Luther King Os democratas preparam uma grande comemoração para Barack Obama nesta quinta-feira. O candidato vai aceitar uma candidatura presidencial histórica com um discurso que falará sobre sua visão de mudanças para os Estados Unidos. Obama, primeiro candidato negro indicado por um grande partido nos Estados Unidos, vai discursar no estádio de Denver diante de 75 mil pessoas, exatamente 45 anos depois do discurso "Eu Tenho um Sonho", de Martin Luther King --um marco no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Obama, que teve sua candidatura oficializada formalmente na quarta-feira, discursará para a maior platéia nacional até o fim de setembro, quando enfrentará o republicano John McCain no primeiro de três debates que antecederão as eleições de 4 de novembro. Obama, 47, fez uma aparição inesperada na convenção do partido, na quarta-feira, depois do discurso de seu candidato a vice-presidente, Joe Biden, senador por Delaware. "Queremos abrir a convenção para garantir que todos que quiserem possam vir se juntar à festa", disse Obama, ao explicar sua decisão de mudar seu discurso desta quinta-feira para o estádio. Os eleitores só costumam prestar atenção aos candidatos somente depois das convenções nacionais dos partidos. As pesquisas de opinião mostram que muitos eleitores ainda não conhecem Obama muito bem e têm duvidas sobre seu preparo para o cargo. Todos que discursaram na convenção procuraram abordar essas preocupações. Além de Biden, Hillary Clinton, antiga rival de Obama na disputa pela nomeação do partido, e seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, falaram de forma entusiasmada sobre o candidato. "Barack Obama está preparado para liderar a América e para restaurar a liderança americana no mundo", disse Bill Clinton a uma multidão de democratas ao rebater uma recorrente acusação dos republicanos. Obama está empatado com McCain nas pesquisas de opinião. A convenção do Partido Republicano --que ocorre na semana que vem-- dará aos eleitores a chance de comparar os dois. O estrategista de Obama, David Axelrod, disse a repórteres que o discurso do candidato democrata se concentrará em suas idéias de mudança para o futuro do país.