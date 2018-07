Primeiro dia da Unicamp foca em leitura obrigatória

O índice de abstenção registrado, de 11,3%, ficou abaixo do registrado no ano passado (12,2%). Os estudantes estão na disputa pelas 3.460 vagas dos 69 cursos da Unicamp e 2 cursos da Faculdade Pública de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Neste ano, o exame recebeu um número recorde de inscrições: 73.818.

"A Unicamp sempre traz uma prova diferente, e isso se manifestou mais uma vez. Em Português, as questões cobravam um grande domínio da língua e a capacidade de compreender o tipo de texto que o aluno terá de ler na universidade", afirma Edmilson Motta, coordenador geral do curso Etapa. Havia sete questões que cobravam as leituras obrigatórias. "Essas eram as mais decisivas em termos de pontuação, pois realmente exigiam a leitura das obras."

A avaliação de Matemática teve muitas questões que pediam o "conhecimento pelo conhecimento", de acordo com Célio Tasinafo, diretor pedagógico do cursinho Oficina do Estudante. "Foi uma prova muito ?dentro da caixinha?. Se o candidato foi disciplinado, deve ter respondido à prova sem dificuldades", diz.

Mais dois dias. A maratona de exames da segunda fase continua hoje, com questões de Ciências Humanas e Artes e a prova de Língua Inglesa. Amanhã é a vez da prova de Ciências da Natureza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.