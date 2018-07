Primeiro dia de vacinação imuniza 10,2 mi contra rubéola O Ministério da Saúde divulgou, há pouco, balanço do primeiro dia da campanha nacional de vacinação contra a rubéola. Neste sábado, foram imunizadas contra a doença 10,2 milhões de pessoas, o que representa 14,56% dos brasileiros entre 20 e 39 anos que devem receber a vacina. Quanto à segunda fase da campanha de vacinação contra a paralisia infantil, que também aconteceu hoje, o ministério informou que 5,96 milhões de crianças de até cinco anos foram imunizadas, o equivalente a 37,6% da população-alvo. Com o número de vacinas contra rubéola aplicadas hoje, o ministério superou em 40% a meta inicial da campanha que vai até 12 de setembro. A previsão era de que, neste primeiro dia, 10% dos brasileiros com idade entre 20 e 39 anos recebessem a vacina. O objetivo do Ministério da Saúde é atingir 70 milhões de brasileiros até o final da campanha. Os Estados que apresentaram melhor desempenho foram Santa Catarina, superando em 28,24% a meta estadual, Sergipe (23,59%), Ceará (21,02%), Pernambuco (20,51%), Mato Grosso do Sul (19,6%), Espírito Santo (19,32%), Mato Grosso (18,69%), Paraíba (17,24%) e Piauí (17,23%). A campanha de vacinação contra a rubéola será retomada na próxima segunda-feira nos postos de todo o País, das 8 horas às 17 horas. A vacinação será feita de segunda a sexta, até 12 de setembro.