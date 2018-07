Primeiro dia útil do ano é de trânsito tranquilo em SP Ontem, primeiro dia comercial do ano, foi de trânsito tranquilo em São Paulo. As sextas-feiras normais costumam ter 150 a 160 quilômetros de lentidão, em média, nos horários de pico. A Avenida 23 de Maio, corredor Norte-Sul, que, normalmente, apresenta engarrafamento em vários horários, estava com movimento semelhante ao dos domingos. Ciclistas gostaram da falta de ?concorrência? e aventuraram-se ali. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.