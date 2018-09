Primeiro espaçoporto privado conclui pista A empresa Virgin Galactic, do multimilionário britânico Richard Branson, celebrou ontem o fim das obras da pista do primeiro espaçoporto privado do mundo, em uma remota área de deserto no Novo México, no oeste dos Estados Unidos. O objetivo de Branson é que os primeiros voos aconteçam no início de 2012. "Em dez anos, provavelmente estaremos fazendo voos intercontinentais em tempos inimagináveis, como ir até a Rússia em menos de duas horas", disse o governador do Estado, Bill Richardson.