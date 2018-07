Primeiro exoplaneta ''morno'' é descoberto O primeiro planeta de fora do Sistema Solar com temperatura considerada amena foi descoberto pelo Observatório Europeu Austral, no Chile. Chamado de Corot-9b, o planeta tem tamanho próximo ao de Júpiter e órbita similar à de Mercúrio. Sua estrela fica a cerca de 1,5 mil anos-luz da Terra, na Constelação da Serpente. A temperatura na superfície gasosa do astro varia de -20°C a 160°C.