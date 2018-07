Primeiro fã monta acampamento para acompanhar casamento real

John Loughrey, 56 anos, montou a sua barraca na calçada do outro lado da rua da famosa igreja, equipado apenas com um saco de dormir e duas mochilas com a bandeira da Inglaterra. Ele pretende ficar ali durante toda a semana para conseguir uma boa visão do evento de sexta e driblar a dezena de milhares de expectadores que são esperados.

"Eu sou um monarquista e há muitos monarquistas nesse país", disse Loughrey, um fã antigo da mãe do príncipe William, Diana, para a Reuters nesta terça. "Eu vim aqui durante o feriado na segunda, dia 25 de abril. Estava aqui exatamente às cinco da tarde quando o Big Ben soou seus sinos cinco vezes soletrando o nome de Diana, D-I-A-N-A", acrescentou.

O pequenino ex-chef de cozinha conversou alegremente com um enxame de repórteres e equipes de televisão. Apesar do tempo frio, ele usava apenas uma camiseta com foto do casal real, uma bandeira com imagem semelhante ao redor da sua cintura e um chapéu com a bandeira da Inglaterra.

"Espero que não chova no dia, mas se chover, nós - os britânicos - estamos muito acostumados com isso", disse, ressaltando que os fãs no casamento deveriam apenas abrir o seu guarda-chuva com a bandeira da Inglaterra se isso acontecer.

Loughrey, que viu o seu parceiro morrer de câncer de pele em 2003, disse que acampou do lado de fora da Corte Real de Justiça durante três dias em outubro de 2007 para acompanhar a investigação sobre a morte de Diana em um acidente de carro que aconteceu 10 anos atrás.

"Diana estaria muito orgulhosa do casamento do seu filho príncipe William com Catherine e com o príncipe Harry como padrinho. Ela estará em espírito na abadia de Westminster neste dia especial e para sempre", acrescentou.