Primeiro furacão de 2008 no Atlântico ameaça Bermudas

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos confirmou que a tempestade tropical Bertha, que se formou no Atlântico ao leste do Caribe, ganhou força e se transformou no primeiro furacão da temporada deste ano na região.Segundo informações do Centro, por volta das 10h (hora de Brasília) o furacão - categoria um na escala Saffir-Simpson, que vai até cinco e mede a força e o potencial destrutivo desses fenômenos - estava a cerca de 1.360 km ao leste das Antilhas e 3,2 mil km a sudeste da Flórida.Uma projeção dos meteorologistas do centro, sujeita a erro, indica que Bertha deve seguir uma trajetória rumo noroeste, podendo atingir as Ilhas Bermudas, um território britânico ao leste dos Estados Unidos, por volta da sexta-feira.A tempestade estaria com ventos médios de 120 km/h, com rajadas ainda mais fortes, e acredita-se que venha a se fortalecer nas próximas horas.Arthur, Alma e BorisAté o momento, não existe a previsão de que o Bertha atinja os Estados Unidos ou as maiores ilhas do Caribe, como Cuba.A primeira tempestade desta temporada de furacões, Arthur, se formou no Atlântico em 31 de maio, antes mesmo do início oficial da temporada de furacões.O furacão Boris, o primeiro da temporada deste ano no Pacífico, se formou em 1º de julho e se dissipou três dias depois, sem chegar a atingir a terra firme. Antes, a tempestade tropical Alma surgiu no Pacífico e causou grandes inundações em países da América Central.PrevisãoA Administração Nacional Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) anunciou a previsão de que ocorram neste ano até nove furacões na temporada do Atlântico. A expectativa do órgão é de que, desse total, de dois a cinco se transformem em grandes furacões, com categoria de três a cinco.Uma temporada considerada normal tem seis furacões, dos quais dois alcançam forma acima de três na escala, com ventos com velocidade superior a 178 km/h.Os cientistas avaliam que a temporada deste ano tem 90% de chance de ser normal ou um pouco mais ativa do que o normal, e 65% de chance de ter mais tempestades do que a média. A WeatherBug, empresa que presta serviços de previsão meteorológica, tem uma previsão um pouco mais pessimista. Em um relatório, a empresa diz que 2008 deve ter até seis furacões, sendo que até quatro devem ser categoria três ou mais. A temporada de furacões do Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, é mais temida do que a temporada do Pacífico por ter causado, nos últimos anos, tempestades que provocaram prejuízos bilionários e milhares de mortes, como os furacões Ivan (em 2004) e Katrina (em 2005).BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.