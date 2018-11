Primeiro infectado de gripe suína no País recebe alta

Dos três pacientes do Rio com gripe suína, apenas a mãe do jovem que recebeu alta hoje continua internada na unidade. Ela não tem febre e deve receber alta assim que acabar o período do risco de contágio da doença. Um paciente que estava internado no hospital com suspeita da doença foi liberado depois que o resultado dos seus exames foi negativo. De acordo com boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, existem no Rio seis casos suspeitos e quatro em monitoramento.