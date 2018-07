Primeiro 'jornal de blogs' pretende revolucionar o setor

Cada vez mais jornais impressos fecham em todo o mundo, mas um novo jornal norte-americano decidiu apostar pela edição impressa com uma novidade: os cadernos são compostos somente por "blogs". O jornal The Printed Blog (literalmente, O Blog Impresso) é um novo diário gratuito que será distribuído a partir dessa semana em Chicago e São Francisco, graças à iniciativa de seu fundador e editor chefe, Joshua Karp. "O modelo de jornal impresso não mudou nada em décadas", disse Karp. "Nós vamos mudar esse modelo e esperamos abrir um diálogo no setor. Vamos levar para fora da rede as técnicas que funcionam online", disse. Com uma tiragem de 2.600 exemplares - Karp diz que esperam distribuir mais algumas centenas pelo correio - a primeira edição do primeiro jornal do mundo composto somente por blogs foi distribuída gratuitamente em vários pontos do centro de Chicago e San Francisco. Em formato de tabloide e, no momento, apenas com quatro páginas, o jornal tem um desenho mais similar a um blog que a um jornal tradicional e mostra conteúdos em duas colunas. O jornal chegou a um acordo com 300 blogueiros para publicar seus blogs em troca de renda publicitária. Alguns, como o Daily Kos, são conhecidos por todo o país, mas a maioria é de pequenos blogs locais. Karp decidiu realizar o projeto por motivos pessoais. "Eu espero que os jornais de papel nunca desapareçam", explicou. "Ler um jornal é uma experiência diferente de receber notícias em seu iPhone." Karp estima um custo por página de apenas 22 a 35 centavos de dólar, que são plenamente cobertos pelos ingressos publicitários.